「中国地区選手権競走・Ｇ１」（１日、下関）今節Ｇ１デビューの安井瑞紀（３２）＝岡山・１２０期・Ａ１＝が４日目４Ｒをイン逃げで勝利。５走目にして初めて１着をもぎ取った。２０１７年５月デビューの安井は前期（昨年５〜１０月）までＡ２級すら昇格がなかったが、今期（昨年１１月〜今年４月）に初めて一気にＡ１級に昇格。そして、８年３カ月でＧ１に初めて出走し、５走目で初１着だ。レースが５号艇の辻栄蔵（広島