1月17日、愛知県豊田市のアパートで女性の遺体が見つかった殺人放火事件で、逮捕された男と女性との間に別れ話をめぐるトラブルがあったことが分かりました。豊田市に住む自称自営業・北島卓容疑者(45)は1月17日、豊田市東新町にあるアパートの一室で、この部屋に住む会社員・小川晃子さん(42)の首を絞めて殺害した疑いで逮捕され、容疑を否認しています。北島容疑者は今年に入ってから小川さんと交際を始めてい