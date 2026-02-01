国内最大級のカスタムカーイベント「東京オートサロン」。2026年は3日間で27万人以上が来場し、出展社数は389社、展示車両は856台と、例年にも増して熱気に包まれました。会場を一通り見て回り、「今年はこんなものかな」と思い始めた頃、思わず足が止まりました。目の前にあるのは、どう見ても初代NSX。でも……小さい。「あれ、NSXってこんなサイズ感だったっけ？」と、しばらく頭が追いつきませんでした。【写真】軽自動車S660