国道180号の総社・一宮バイパスの一部区間が新たに開通し、山陽自動車道の吉備スマートインターチェンジに直結しました。 【写真を見る】国道180号の総社・一宮バイパスの一部区間が新たに開通山陽自動車道の吉備スマートインターチェンジに直結24時間化・大型車も通行可能に【岡山】 一部区間が新たに開通した総社・一宮バイパスは、岡山市北区から総社市までの延長15．9キロで、国が整備を進めて