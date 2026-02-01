◆別府大分毎日マラソン（1日、大分市高崎山・うみたまご前〜ジェイリーススタジアム、42・195キロ）＝スタート時の気象条件は晴れ、気温10度、湿度44％、北北西の風2・7メートルゲタチョウ・マスレシャ（エチオピア）が2時間6分50秒で優勝した。日本人トップは吉田祐也（GMOインターネットグループ）で2時間6分59秒の2位。黒田朝日（青学大）は3位。2人はゴール直前まで白熱したデッドヒートを繰り広げ、ともにマラソングラ