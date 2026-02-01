２月３日の節分を前に、兵庫県豊岡市では長い巻きずしづくりに挑戦する「じゃんぼ巻きずし大会」が行われました。豊岡市の「中竹野ふるさと館」で開かれた「じゃんぼ巻きずし大会」は今年で１６回目。去年の長さ２６．９ｍを上回る記録を目指し、地元住民ら約１２０人が力を合わせました。約２０ｋｇの米と２００枚の海苔を使い、玉子焼きなどの具材を丁寧にのせながら参加者全員で一斉に巻いて完成。今年の長さは、３０．