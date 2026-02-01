顧客の女性のキャッシュカードを不正に入手し、現金１０万円を無断で引き出した疑いで、元郵便局長の男が逮捕・送検されました。窃盗の疑いで逮捕・送検されたのは、住居不定・自称会社員の寺澤俊亮容疑者（３５）です。警察によりますと、「高槻大蔵司郵便局」の局長だった寺澤容疑者は去年１１月、顧客の８０代女性のキャッシュカードを不正に入手し、ＡＴＭで現金１０万円を無断で引き出した疑いがもたれています。女性