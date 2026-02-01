２月２日（月）の近畿地方は、この時季らしい空気の冷たさを感じられるでしょう。お帰りの時間は、雨や雪の降る時がありそうです。近畿地方は気圧の谷の影響で、天気は下り坂でしょう。北部も含めて昼過ぎまで広く晴れますが、次第に雲が多くなりそうです。夕方以降は北部を中心に雪や雨が降るでしょう。夜は京阪神を含めた中部や南部でもあちらこちらでにわか雨やにわか雪がありそうです。局地的には雷を伴って、降り方の強