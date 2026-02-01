1月27日に公示された衆院選。新潟5区から立候補した参政党・高野直行候補の第一声をお伝えします。この記事では候補者が話した内容をそのままお伝えします。 皆様、おはようございます。上越市の皆様、おはようございます。本日から衆議院選挙始まりました。新潟5区参政党公認・高野直行、どうぞよろしくお願いいたします。皆様、参政党ご存知でしょうか?参政党、本当に党員の皆様が1人1人が考え、1人1人が行動し、そしてみんなで