1月27日に公示された衆院選。新潟5区から立候補した自民党・高鳥修一候補の第一声をお伝えします。この記事では候補者が話した内容をそのままお伝えします。 皆様方には、日頃大変お世話になっております。高鳥修一でございます。今日は平日の8時半という大変お忙しい時間帯に、しかも足元の悪い中大勢の皆様にご参集をいただきました。まずもって心から感謝を申し上げます。そしてありがとうございます。選対の役員をしていただ