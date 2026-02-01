熊本市の稲荷神社では今年の商売繁盛を願う「初午大祭（はつうまたいさい）」が開かれ、福を求める多くの参拝者が訪れています。 ＜見るだけでも福をもらえそう＞初午大祭の様子 「大きな福を頂きます」 熊本城稲荷神社の初午大祭には、朝から大勢の参拝者が訪れました。 恒例の「福餅まき」では、福男や福娘が縁起物の紅白の餅をまくと、埋め尽くした人達が我先にと手を伸ばしていました。 また、境内では縁起物の「福かき」