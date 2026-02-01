アニメ『株式会社マジルミエ』公式X（旧ツイッター）アカウントが1日に更新され、越谷仁美役の声優・花守ゆみりが降板することが発表された。同アニメは、原作・岩田雪花、作画・青木裕による人気漫画を原作としており、2024年に第1期が放送された。2026年7月より第2期が放送スタートすることも決定している。公式サイトは1日、「この度、越谷仁美役花守ゆみりさんにつきまして、所属事務所であるtomorrow jam様との協議を重ねた