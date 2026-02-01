「オリックス春季キャンプ」（１日、宮崎）オリックスの新助っ人、ボブ・シーモア内野手（２７）＝レイズがキャンプイン早々のランチ特打を敢行。マイナー通算８９本塁打、昨季３Ａでも３０発を放つ怪力が持ち味だが、２１スイングで柵越えは３発に終わった。それでも「キャンプでのゲーム、開幕に向けて徐々に調子を上げていく段階。ちょっとずつ、状態は上がってきている」と感触は良好だ。チームメートにも「すごく話しか