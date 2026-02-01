アメリカのトランプ大統領は1月31日の夕食会で、FRB＝連邦準備制度理事会の次期議長に指名したケビン・ウォーシュ氏について「金利を下げなければ提訴する」と発言していたことが分かりました。トランプ氏は「冗談だ」と説明しています。アメリカ・トランプ大統領：ウォーシュ氏のインタビューや発言を見ているから利下げを期待している。（Q. 金利を下げなければ訴えると夕食会で発言したか？）それは冗談だ。トランプ大統領は、F