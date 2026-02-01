【モデルプレス＝2026/02/01】声優の早見沙織が1月31日、自身のInstagramを更新。透明感際立つシースルー衣装姿を公開し、注目を集めている。【写真】34歳美人声優、透けドレス姿で魅力全開◆早見沙織、チュール×シースルーの幻想的なドレス姿を披露早見は「＃リスアニ！LIVE 2026 今年最初のライブでした ありがとうございました！」とつづり、幕張メッセで出演した音楽フェスでのオフショットを公開。淡いパープルのレーストッ