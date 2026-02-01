第４７回（２０２５年度）ヨコハマ映画祭が１日、神奈川・関内ホールで行われ、「国宝」で作品賞を受賞した李相日監督が出席した。ほかに監督賞、主演男優賞、助演男優賞、脚本賞、審査員特別賞、特別大賞と７部門で獲得する大量受賞。審査員から「李相日祭り」と突っ込まれ、「『国宝』祭りに」と訂正を懇願。苦楽をともにした仲間と同じ壇上での受賞に「喜びを共有できてうれしく思う」としみじみ語った。同作では編集過程