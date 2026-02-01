■これまでのあらすじ不機嫌な妻を持て余している夫だが、妻からすれば夫は何もわかっていなかった。娘が熱を出せばワンオペ育児状態の妻が仕事を早退しなければならない。そうとも知らずのんきな電話をかけてくる義母にイライラしてしまう。言いたいことを言えない日々に、妻は爆発寸前だった。夫のやることなすことにイライラしてしまう…。そうじゃない、やってほしいのはそういうことじゃない。どうしてうまくいかないの…？一