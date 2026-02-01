昨季まで巨人の２軍監督を務め、今季からオイシックスの「チーフ・ベースボール・オフィサー（ＣＢＯ）」に就任した桑田真澄氏（５７）が１日、始動した。静岡・伊豆市内で春季キャンプ初日に臨み、まずは選手の強みや特長を知るためにじっくりと観察した。午前の練習では、投手陣のキャッチボールなどをじっくりと観察。昼食を挟み、午後の練習ではフリー打撃中にセンターの守備位置に入り、野手陣の動きに目を光らせた。その