各地で雪の事故が相次いでいます。新潟県十日町市ではきょう午前、空き家の除雪をしていた男性2人が水路に流されました。警察によりますと、現場では、複数人で作業を行っていて、水路が雪で詰まったため、2人は詰まりをとろうとしていたということです。その後、午後4時ごろまでに近くの川で2人が見つかり、警察は、流された男性とみて身元の確認を急いでいます。午後5時現在、容体は分かっていません。