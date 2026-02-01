EXILE AKIRA（44）が1月31日放送のTBS系「人生最高レストラン」（土曜午後11時30分）に出演。HIROとの出会いを語った。AKIRAは「僕がまだ静岡でストリートダンサーをやってるころ、東京に営業に来たときにMAKIDAIさん、USAさんがよく仕事が終わったら新たな仲間探しみたいなことで、自分たちでライブハウスとかクラブに行ってたんですよ。その中で僕が偶然クラブに行った際に踊っているのを発見して声をかけてくださった」と明かし