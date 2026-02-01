赤色灯1日午後3時前、東京都武蔵野市の住宅から「近所の男の子が血だらけで『刺された。家から逃げてきた』と言っている」と119番があった。警察官が駆けつけたところ、男児（8）がけがをしていたほか、自宅で女児（3）が心肺停止の状態で見つかり、警視庁は殺人未遂容疑で母親（45）を現行犯逮捕した。武蔵野署によると、母親もけがをしているが、男児とともに命に別条はないとみられる。3人とも病院に搬送された。現場はJR