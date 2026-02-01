モーリー・ロバートソンさん情報番組のコメンテーターとしても活躍した国際ジャーナリストのモーリー・ロバートソンさんが1月29日午前0時56分、食道がんのため死去した。63歳。米ニューヨーク出身。葬儀は近親者で行った。日本人の母と米国人の父の間で生まれ、米国、広島、富山で暮らした。東京大に進学したが退学。米ハーバード大で電子音楽とアニメーションを専攻した。ジャーナリストやミュージシャン、ラジオのパーソナ