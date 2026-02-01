アメリカのミネソタ州などが移民当局による大規模な取り締まり作戦を一時的に停止するよう求めている裁判で、連邦地裁の判事はこの要求を却下しました。この裁判は、ミネソタ州などが1月、移民当局が実施する大規模な不法移民の取り締まり作戦は違憲だとして、作戦を即時停止するよう求めたものです。この訴えについて連邦地裁の判事は先月31日、ミネソタ州側が憲法違反を十分に証明できていないとして、取り締まり作戦の停止要求