「喬若改メ三代目笑福亭三喬」の襲名披露公演が1日、大阪・国立文楽劇場で開かれ、三代目笑福亭三喬（51）は「頑張って三喬の名前を継いでいこうと思いました」と決意を新たにした。口上には桂福團治、桂南光、上方落語協会会長の笑福亭仁智、笑福亭鶴瓶、三喬の師匠・笑福亭松喬、柳家喬太郎、笑福亭遊喬、笑福亭喬介の8人が登壇。どの先輩噺家も「いつも笑顔で」と三喬を評した。先代三喬を名乗った師匠の松喬は「横笛が三