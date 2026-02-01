たとえ具合が悪くたって、夫も誰も助けてくれない…。それでもつぐみさんは、家事と育児を一人で頑張っています。だからもっとママ友に優しくしてもらえると思っていたのですが、みんなの冷たい反応に納得いかなかったようで…。＞＞【まんが】私が一番不幸でしょ？