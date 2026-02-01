きょう午後4時15分すぎ、東京・渋谷区代々木のマンションで、「8階部分から煙が出ている」と目撃者から通報がありました。東京消防庁などによりますと、避難している家族から「中にまだ人がいるかもしれない」との情報があり、逃げ遅れた人がいる可能性があるとみて救助活動を進めていましたが、先ほど、部屋から男性1人が救助されたということです。