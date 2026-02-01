【ビリンゲン（独）＝福井浩介】ノルディックスキーのワールドカップ（Ｗ杯）ジャンプは１月３１日、ドイツのビリンゲンで男子個人第１９戦（ＨＳ１４７メートル、Ｋ点１３０メートル）が行われ、ミラノ・コルティナ五輪代表の二階堂蓮（日本ビール）が１４５メートル、１４７メートルを飛び、合計２４２・２点で２位に入った。小林陵侑（チームＲＯＹ）は９位。ドメン・プレブツ（スロベニア）が今季１０勝目を挙げた。女子個人