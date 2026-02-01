EXILE AKIRA（44）が1月31日放送のTBS系「人生最高レストラン」（土曜午後11時30分）に出演。TAKAHIROとのケンカを告白した。AKIRAは東京・中目黒にある「ZASSO」という店を紹介した。AKIRAは「僕の後にTAKAHIROが入った。だから同期っちゃ同期なんですよ。TAKAHIROと自分が当時すごいプレッシャーを背負いながら生活していたんでしょうね。ZASSO行ったときにTAKAHIROと僕とスタッフか誰かいたんですけど。全然仲悪くないんですけ