松岡昌宏（49）が1月31日深夜放送のテレビ東京系「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0時55分）に出演。ゲスト出演したサッカー解説者の松木安太郎氏（68）との共通点を明かした。松岡は「松木さん自分と初めて会ったとき覚えてます？」と質問した。松木氏は「覚えてますよ」と答え「一番最初は麻布か何かの飲み屋さん？」と答えた。松岡は「それはプライベートでね。正解ですけど」と語り「一番最初にお会いしたとき