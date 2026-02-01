Mostfunが運営するもつ焼き居酒屋「もつ焼き じんべえ」は、2026年2月1日から28日までの期間、「じんべえ盛り」半額キャンペーンを開催します。公式Instagramのフォローと投稿の「いいね」で参加可能「もつ焼き じんべえ」の川崎店と新横浜店の2店舗で、公式Instagramフォロワーを対象に、名物メニュー「じんべえ盛り」を半額で販売するキャンペーンを実施します。 「じんべえ盛り」は、新鮮な"もつ"を使った肉刺し盛り合わせです