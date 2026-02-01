2月1日、北海きたえーるで「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1第21節が開催された。越谷アルファーズが敵地でレバンガ北海道と対戦し、最終盤までもつれる接戦を81－80で制した。 5854人の観客が詰めかけた一戦、試合は序盤から激しいスコアの奪い合いとなった。第1クォーターは17－18とわずかにリードを許したものの、第2クォーターに越谷が爆発。