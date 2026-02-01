1日午後、愛知県春日井市の住宅で火事があり、女性1人が病院に搬送されました。 【写真を見る】愛知・春日井市で住宅火災70代の女性が病院に搬送される 消防や警察によりますと1日午後3時ごろ春日井市上野町の平屋建ての住宅から火が出ているのを近くに住む男性が見つけ119番通報しました。 消防車など8台が出動し現在も消火活動が続いています。 この火事で、住人とみられる70代の女性が病院に搬送されました。けがの程度は