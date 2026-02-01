『仮面ライダークウガ』放送開始25年を記念して、2025年6月の東京会場を皮切りに、福岡・名古屋・大阪の全国4都市で1年をかけて全国巡回開催された『超クウガ展』。この展覧会の模様をあますところなく完全収録したBlu-rayを、3月25日に東映ビデオオンラインショップで販売することが決定した。【写真】仮面ライダークウガと再会したオダギリジョーサインも記入補完1は『超クウガ展』会場映像と音声のアーカイブ。東京会場の