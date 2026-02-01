なにわ男子の大西流星、timeleszの原嘉孝が、2月2日放送のフジテレビ系『ネプリーグSP』（後7：00）に出演する。土ドラ『横浜ネイバーズ』チームとしてミュージカル『どろんぱ』チーム、ドラマ『にこたま』チームの俳優陣と対決する。堀内健（ネプチューン）に加え、大西、原、平祐奈、紺野彩夏が顔をそろえる。原と紺野は番組初出演となる。【写真】大西流星＆原嘉孝『横浜ネイバーズ』チームがキュートなポーズ一方、『どろ