俳優のチョン・ソミンが主演する韓国ドラマ『結婚はしていませんがバツイチです』（全12話）が、2月2日より韓流チャンネル「KNTV／KNTV801」（運営：ストリームメディアコーポレーション）でテレビ初放送される。（毎週月曜 後8：00〜10：30 ※2話連続）【動画】韓国ドラマ『結婚はしていませんがバツイチです』予告同作は韓国のニュータウンを舞台に、結婚式前に発覚した相手の浮気から式も挙げないまま“バツイチ”となり、