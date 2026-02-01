【ミラノ共同】6日開幕のミラノ・コルティナ冬季五輪に出場するスピードスケート男子の森重航（オカモトグループ）や新濱立也（高崎健康福祉大職）らが1月31日、合宿地ドイツからミラノ入りした。日本選手団の旗手を務める森重は「より一層気が引き締まる。さまざまなプレッシャーを感じると思うが、納得できるプレーができれば」と抱負を語った。1月のワールドカップ（W杯）最終戦で痛めた左膝の状態については「完治して、問