女子バドミントン元日本代表の今別府香里さん（39）が1日、自身のインスタグラムを更新。8日に第1子となる女児を出産したことを発表した。今別府さんは「2026.1．8第一子となる女の子を出産しましたおかげさまで、母子ともに毎日元気に過ごしています」とし、赤ちゃんの足の写真を投稿。「1/7の夜間に破水し病院へ陣痛でお腹が張るたびに赤ちゃんの心拍が低下し、このままでは赤ちゃんに負担がかかるとのことで、緊急