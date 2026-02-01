1月2日、3日に行われた箱根駅伝では、往路の2区間で首位に立つなど、総合5位の中央大学。1日はロードレースで好記録ラッシュとなりました。第78回香川丸亀国際ハーフマラソン大会(第29回日本学生ハーフマラソン選手権大会併催)では、2年生の佐藤大介選手が1時間0分40秒で日本学生ハーフマラソンの部で優勝。他大学の実力者に先着しました。箱根8区を区間4位。4年生の吉中祐太選手が保持していた大学記録を5秒更新しました。また箱