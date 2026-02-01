昨年秋場所限りで現役を引退した大相撲の元幕内・水戸龍のバーサンスレン・トゥルボルド氏（31）の断髪式が1日、東京・両国国技館で行われ、若松親方（元前頭・朝乃若）や関脇・霧島（29＝音羽山部屋）ら約280人が出席した。師匠の錦戸親方（元関脇・水戸泉）の止めばさみで大銀杏（おおいちょう）に別れを告げ、「変な感じ。髪が短くて、ちょっと軽く感じる。切られている途中は何回かウルッときた。そこを抑えた」と話した。