東京・渋谷区のマンションで火事があり、1日午後5時45分現在も消火活動が続けられています。1日午後4時過ぎ、渋谷区代々木にある地上12階建てのマンションの8階の一室が焼ける火事がありました。消防によりますと、消防車両など合わせて23台が出動し午後5時45分現在も消火活動が行われていますが、1人が逃げ遅れたとの情報が入っているということです。