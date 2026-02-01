アイドルグループ「ＳＫＥ４８」は３月５日に名古屋市内のＳＫＥ４８劇場で「ＳＫＥ４８運営とファンの座談会」を行うことを発表した。「ＳＫＥ４８」の運営会社である「株式会社ゼスト」の高田裕充社長（５１）、ゼストの親会社である「株式会社ＫｅｙＨｏｌｄｅｒ」の大出悠史社長（４３）らが出席してファン約２００人と意見交換を行う。運営とファンとの座談会は２０２４年１１月１日に行われて以来、今回が２回目となる。