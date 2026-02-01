Photo: はらいさん 2025年2月16日の記事を編集して再掲載しています。100円とは思えないクオリティ。ここ数年、大きな話題を集めているトレーディングカードゲーム。実は100円ショップのDAISO (ダイソー)からもオリジナルトレカが販売されていることはご存知でしょうか。今回遊んでみたのはその中の1つ『蟲神器(むしじんぎ)』。スターターセット（デッキ2つ入り）とブースターパック（5枚入