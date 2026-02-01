大谷、佐々木がグラスノーらと集合写真ドジャースは31日（日本時間2月1日）、本拠地でファン感謝イベント「ドジャーフェスト」を行った。大谷翔平投手、佐々木朗希投手らが参加し、チームメートと写真撮影も。その光景の“違和感”にファンが注目している。球団公式X（旧ツイッター）はイベント終了後、1枚の写真を公開。大谷、佐々木の他に、アンソニー・バンダ投手、ミゲル・ロハス内野手、ブレイク・スネル投手、ボビー・ミ