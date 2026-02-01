丸亀国際ハーフマラソン丸亀国際ハーフマラソンは1日、日本学生ハーフマラソンとの併催として香川県立丸亀競技場付属ハーフマラソンコースで行われ、リチャード・エティーリ（東京国際大3年）が59分7秒で優勝。大会新記録と日本学生新記録で賞金400万円を獲得した。エティーリはスタート直後から先頭集団につけ、12キロ過ぎにはイマニエル・マル（ケニア）と2人が抜け出す。その後、15キロ付近から独走。後続との差を広げて、1