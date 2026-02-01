資料:高松市期日前投票所 高松市は1日、衆院選の期日前投票が行われている仏生山交流センターで、最高裁判所裁判官の国民審査の投票用紙を、有権者1人に対して交付し忘れた可能性が高いと発表しました。 市によりますと、約1時間おきに行っている「入場券の数」と「最高裁裁判官の国民審査の投票用紙の交付枚数」の確認をしたところ、1日正午～午後1時の間に、女性1人に交付し忘れた可能性が高いことが分かりま