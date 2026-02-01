「君にしかできない」という甘い言葉に乗せられ、他人のためにリスクを冒してはいないだろうか。そのとき、相手は自分の手を汚さずに美味しい思いをしようとする「猿」であり、あなたはただ火傷を負わされるだけの「猫」かもしれない。【こちらも】尻尾だけ残して消えた猫? 激しい共倒れを表す「Kilkenny cats英語には、こうした搾取の構造を皮肉った「be made a cat's-paw」というイディオムがある。■17世紀の寓話が描く搾取