SSHはターミナルエミュレーターを通じてリモートサーバーに安全に接続するためのプロトコルであり、ブラウザなどを用いた通信に比べると圧倒的にシンプルな送受信を行っているのではないかと考えてしまいます。しかしあるプログラマーがSSHを使用している際にキーストロークごとに100パケットが送信されるという現象に気づき、その理由について調査し対策した経緯を自身のブログで公開しました。Why does SSH send 100 packets per