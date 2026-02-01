歌手の華原朋美が1日にインスタグラムとエックスを更新。ライブのオフショットとして近影を公開すると、ファンから反響が寄せられた。【別カット】華原朋美、ショートカットにイメチェン！ほっそりスタイルもキープ中（3枚）華原が「昨日の記念写真でーす」と投稿したのは、1月31日に大阪で行われたアコーディオニストcobaのコンサートのオフショット。複数公開されている写真には、髪をショートにした彼女がボーダーのカット