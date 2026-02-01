大相撲の幕内・朝乃山（高砂）が１日、東京・豊島区の金剛院で行われた豆まきに参加した。昨年の同時期は、２４年７月の名古屋場所で負った左膝前十字靱帯（じんたい）断裂などの大けがで長期休場中だった。自身にとっては２年ぶりの節分行事の参加に「去年はけがして参加していないので、またこうやって１月場所が終わった後の豆まきという文化に、ご招待していただいたのでうれしい」と笑顔で話した。豆まきに来場したファ