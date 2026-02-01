早くも“台湾No・1右腕”が宮崎にてベールを脱ぐ。ソフトバンクの徐若熙（シュー・ルオシー）投手（25）が第1クール2日目の2日に、初ブルペン入りする見込みとなった。この日はA組メンバーとは別メニューでキャッチボールなど軽めの調整で終えた。関係者は「状態はいいですし、問題はないですね」と話した。1月29日に福岡市内のホテルでの入団会見を終えた背番号「18」の剛球が、お披露目される。徐若熙は日米複数球団の争奪戦